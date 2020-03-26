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Актер из "Клана Сопрано" умер от коронавируса

Актер из "Клана Сопрано" умер от коронавируса
Кадр из фильма "Крокодил Данди" (1986)
Китайская инфекция вызвала серьезные осложнения

Американский актер Марк Блум, известный благодаря фильму "Крокодил Данди", скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в Playwrights Horizons.

Причиной смерти известного артиста стали осложнения, вызванные COVID-19. Блума не стало на этой неделе, говорится на странице театра в "Фейсбук".

Свою карьеру актер начал еще в 1983 г., сыграв в фильме "Любовный недуг". Популярность Марку Блуму принесли такие картины, как "Крокодил Данди" и "Свидание вслепую", а также сериалы "Клан Сопрано", "Полиция Майами" и "Миллиарды".

Коронавирусом также заразились многие голливудские звезды, политики и спортсмены. Сегодня о своем диагнозе рассказал российский писатель Борис Акунин.

В реанимации из-за отека легких, вызванного COVID-19, оказался и народный артист Лев Лещенко. По данным СМИ, 78-летний певец находится в тяжелом состоянии.

Карина СИРАЗОВА

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