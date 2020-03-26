Китайская инфекция вызвала серьезные осложнения

Американский актер Марк Блум, известный благодаря фильму "Крокодил Данди", скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в Playwrights Horizons.

Причиной смерти известного артиста стали осложнения, вызванные COVID-19. Блума не стало на этой неделе, говорится на странице театра в "Фейсбук".

Свою карьеру актер начал еще в 1983 г., сыграв в фильме "Любовный недуг". Популярность Марку Блуму принесли такие картины, как "Крокодил Данди" и "Свидание вслепую", а также сериалы "Клан Сопрано", "Полиция Майами" и "Миллиарды".

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