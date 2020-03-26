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Писатель Борис Акунин подхватил COVID-19

Писатель Борис Акунин подхватил COVID-19
Борис Акунин. Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор признался, что "валяется с модной болезнью"

Писатель Борис Акунин (настоящая фамилия которого – Чхартишвили) сообщил своим поклонникам в "Фейсбук", что заразился коронавирусом.

Автор "Статского советника" пообещал фанатам поделиться впечатлениями, как только окрепнет. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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