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Спецназ разворачивает полевые госпитали для зараженных коронавирусом

Больных будут обследовать прямо в палатках

Военные, как и обещали, подлючились к борьбе с коронавирусом. "Комсомольская правда" опубликовала видео о том, как медицинский отряд специального назначения развернули полевой госпиталь под Екатеринбургом. Сначала военные ставят большую палатку, а затем, с помощью крана разгружают специальные стыковочные модули, которые и являются "сердцем" госпиталя.

Сообщается, что в нем за в сутки можно сделать до 1,5 рентгенологических, флюорографических и УЗИ-исследований. Очень важно определить степень тяжести заболевания. Также военные будут проводить тестирование на COVID-19. Интересно, есть ли у военных аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы пациентам, находящихся на поздней стадии заболевания.

Ранее российские власти заявили, что нужно быть готовыми к худшему сценарию, хотя в Москве надеются, что пандемия пойдет на убыль через несколько месяцев. Тем не менее, Владимир Путин поручил проверить войска на готовность к резкому росту числа зараженных

Александр ИЛЬИН

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