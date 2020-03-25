Войска разошлют по всей России

Владимир Путин поручил проверить войска страны, готовы ли они к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, проверка пройдет с 25 по 28 марта на полигонах Вооруженных сил.

При этом, по данным телеканала "Звезда", будут привлекаться воинские части Западного и Центрального военного округов, ВКС России, РВСН, РХБЗ, а также инженерные войска.

Сообщается, что на первом этапе военные сформируют отряды для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих. Затем, в течение двух суток будет проверяться способность спецотрядов медиков и военных к развертыванию на случай так называемого "итальянского сценария", когда коронавирус начнет распространяться еще быстрее.

Шойгу добавил, что также проверят транспортные возможности Вооруженных сил на случай, если медиков и специальные средства придется перебрасывать в отдаленные районы России.

Ранее министр обороны России заявил, что весенний призыв из-за коронавируса переносить не будут. При этом новобранцев по прибытию изолируют от основного состава, поместят на двухнедельный карантин, а затем протестируют на наличие COVID-19 перед отправкой в части.