Ранее сообщалось, что исполнитель идет на поправку

У одного из самых известных российских певцов подтвердился страшный диагноз – COVID-19. На фоне инфекции у исполнителя развилось двустороннее воспаление легких, которое врачи окрестили пневмонией. Об этом сообщили сразу несколько СМИ и телеграм-каналов.

Телеграм-канал "112" пишет, что сейчас Лещенко находится в реанимации.

Ранее поступила информация, что Лев Валерьянович пошел на поправку. Он сам заявил об улучшении своего состояния.

Новость о том, что Лещенко поставили коронавирус опроверг близкий друг исполнителя – юморист Владимир Винокур. Он уверен, что паниковать рано: артист утверждает, что результатов анализов еще нет, сообщает телеграм-канал "Москва. Новости. Коронавирус".

Кроме того, успокоил фанатов и концертный директор артиста Олег Дмитриев. Он заверил, что Лещенко перевели в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а потому, что там проще провести необходимые процедуры. Дмитриев объяснил, что жизни и здоровью любимца публики ничего не угрожает.

Лев Лещенко и его жена обратились за помощью медиков в больнице Коммунарки 24 марта. Певец предположил, что заражен COVID-19, посколько контактировал с людьми, прибывшими из Европе. Позже врачи объяснили, что тест на вирус дал отрицательный результат, однако 26 марта исполнителя перевели в реанимацию. У Лещенко обнаружили двустороннее воспаление легких, пишет URA.RU.