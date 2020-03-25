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Лещенко поставили диагноз в Коммунарке

Лещенко поставили диагноз в Коммунарке
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Друг артиста рассказал о его состоянии

Лев Лещенко вместе с женой обратился к медикам за помощью, так как подозревал у себя коронавирус. Сейчас певцу уже поставили диагноз и начали лечить от двухстороннего воспаления легких, об этом сообщили журналисты.

Информацию о состоянии своего друга раскрыл Владимир Винокур. Он отметил, что Лев Лещенко нормально себя чувствует, пишет телеграмм-канал "РИА Новости".

Пока COVID-19 у певца и его супруги не подтвердился. Известно, что он сам обратился в больницу, так как почувствовал себя не очень хорошо и решил обезопасить себя и близких.

Ранее журналисты сообщали, что Владимир Винокур смог посетить приятеля в инфекционном отделении. Сам юморист в разговоре с "Радио Sputnik" подобную информацию опроверг.

Ранее "Утро" рассказало об актрисе Ольге Куриленко, которая заразилась коронавирусом и осталась без лечения. 

Дарья ПЕТРОВА

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