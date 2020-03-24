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Вирус из Китая добрался до окружения Заворотнюк

Вирус из Китая добрался до окружения Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеМеры ужесточают: чего еще лишатся россияне из-за COVID-19
От вспышки китайской инфекции может пострадать еще больше российских звезд

COVID-19 продолжает распространяться по России, в том числе и по Москве. После новостей о госпитализации Льва Лещенко в социальных сетях стали бить тревогу: под угрозой оказался не только популярный артист, но и его коллеги, среди которых могла оказаться и Анастасия Заворотнюк.

В больнице, куда певец попал с воспалением легких, его проведал друг Владимир Винокур. В Сети предположили, что коронавирус мог подхватить и известный юморист, заразив других звезд, проживающих по соседству с ним.

По некоторым данным, Лещенко и Винокур живут в деревне Крекшино – там же, где и Заворотнюк с семьей. Также их соседями являются Наташа Королева, Анжелика Варум, Александр Буйнов и Алексей Ягудин – все они оказались под угрозой, опасаются Интернет-пользователи.

Находится ли Заворотнюк в Крекшино сейчас, неизвестно: в последнее время вестей о звезде "Моей прекрасной няни" нет. В реабилитационном центре актриса также давно не появлялась.

Впрочем, возможно здоровью звезд ничего не угрожает: по некоторым данным, Лещенко сам лег в больницу для проверки. Винокур же и вовсе опроверг информацию о том, что навещал своего друга, пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала о коронавирусе. По словам девушки, вспышка инфекции изменила ее планы.

Карина СИРАЗОВА

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