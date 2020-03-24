Популярность товара связали с обвалом рубля и пандемией коронавируса

За последние две недели значительно увеличился объем продаж некоторых видов оружия и патронов. Эксперты считают, что спрос повысился из-за подорожания доллара.

Весной традиционно открывается сезон охоты, поэтому оружие всегда продается лучше. Однако в этом году патроны стали покупать чаще на 130%, а бейсбольные биты – на 30%, приводит РБК данные "Платформы ОФД".

Тренер по стрелковым видам спорта Сергей Солдецкий предположил, что люди скупают оружие, потому что боятся его подорожания на фоне обвала рубля.

На рост продаж могло также повлиять закрытие фитнес-центров из-за коронавируса, пишет "ФедералПресс". Специалисты предположили, что таким образом люди просто ищут альтернативные виды развлечений.