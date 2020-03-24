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Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию

продолжениеРоссия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
Страшный диагноз подтвердился у бывшего игрока "Зенита"

Футболист Максим Астафьев заразился коронавирусом. Ранее экс-игрок "Зенита" и полузащитник ФК "Ленинградец" попал в больницу с повышенной температурой. 

Медики сразу заподозрили неладное, так как спортсмен недавно вернулся с тренировочных сборов, которые проходили в Испании. Занятия пришлось экстренно прервать, уточнили в пресс-службе клуба Ленинградской области. 

Во вторник, 24 марта, страшный диагноз подтвердился, передает "Свободная пресса". В "Зените" бывшему игроку пожелали скорейшего выздоровления, говорится в "Инстаграм" петербургской команды. 

Напомним, в России, по последним данным, коронавирусом болеют 495 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА

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