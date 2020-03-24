Страшный диагноз подтвердился у бывшего игрока "Зенита"

Футболист Максим Астафьев заразился коронавирусом. Ранее экс-игрок "Зенита" и полузащитник ФК "Ленинградец" попал в больницу с повышенной температурой.

Медики сразу заподозрили неладное, так как спортсмен недавно вернулся с тренировочных сборов, которые проходили в Испании. Занятия пришлось экстренно прервать, уточнили в пресс-службе клуба Ленинградской области.

Во вторник, 24 марта, страшный диагноз подтвердился, передает "Свободная пресса". В "Зените" бывшему игроку пожелали скорейшего выздоровления, говорится в "Инстаграм" петербургской команды.

Напомним, в России, по последним данным, коронавирусом болеют 495 человек.