Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
Опоздавшим выехать россиянам и украинцам в свои страны перед закрытием границ на фоне распространения пандемии коронавируса дадут еще один шанс попасть на родину. Об этом говорится в соответствующем поручении правительства РФ, обнародованном во вторник, 24 марта.
Выполнить наказ кабмина должен Минтранс совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ. Данные ведомства должны организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом граждан Незалежной из России и россиян в Российскую Федерацию.
Из текста документа следует, что о результатах поручения доложить уже нужно 25 марта.
Как сообщил ТАСС представитель посольства РФ на Украине, одним из вариантов решения проблемы может стать формирование украинской стороной поезда Киев – Москва, который привез бы граждан нашей страны из соборной, а украинцев – на берега Днепра. Есть вероятность, что такой состав будет организован уже к концу недели, однако точную дату дипломат отказался назвать. Он отметил, что в Россию могут вернуться несколько сотен россиян.
Между тем, в Киеве заявили, что спецпоезд, состоящий из 20 вагонов, отправится за украинцами 27 марта, он прибудет на следующий день в Москву с ашими гражданами, которые пожелают вернуться на родину, пишет УНИАН.
Напомним, российскую границу из-за коронавируса закрыли на замок по всему периметру с 18 марта по 1 мая.
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