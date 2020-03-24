Наводящая ужас инфекция возникла прямо в студии, где снимают популярное телешоу

Ведущий Андрей Малахов решил посвятить передачу "Прямой эфир" самой злободневной теме – пандемии коронавируса. Сегодня вечером гости студии – среди которых звезды, политики и спортсмены – обсуждали атаку COVID-19 и карантин, на который наряду с жителями других стран были вынуждены уйти и россияне.

При этом пугающий всех коронавирус появился прямо в студии у Малахова во время съемок. Роль инфекции выполнял наряженный в соответствующий костюм актер. Получилась ростовая кукла в виде китайского вируса. Судя по всему, шоумен решил использовать все доступные способы, чтобы донести информацию о пандемии.

Под записью эфира на Yotube развернулась бурная дискуссия. Россияне обсуждают вспышку коронавируса и делятся собственными методами защиты от заразы. Особо предприимчивые предлагают собеседникам купить чудодейственные средства. Некоторые пользователи выразили недоумение, почему на фоне ужесточения мер по борьбе с коронавирусом гости в студии сидят без масок (орфография и пунктуация сохранены).

"никакой чеснок не поможет. Мойте руки и нос с мылом почаще и обрабатывает хлоркой помещение" "спиртоваться надо" "спасите нас мы хочемь жить" "Продаю имбирь ))) говорят от коронавируса спасает" "че без масок то", – пишут комментаторы.

Ранее вокруг Малахова разразился скандал из-за истории с певицей Ириной Отиевой.