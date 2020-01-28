Вокруг телеведущего разразился скандал

Зрители в шоке от новой передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", где он рассказывал о жизни Ирины Отиевой. Как выяснилось, интервью у певицы взяли обманом, используя скрытую камеру. А после гости студии начали обсуждать артистку без ее присутствия в студии. Такой поступок шоумена зрители назвали подлым и отвернулись от него.

Интернет-пользователи написали, что теперь не будут смотреть передачу, а артистке посоветовали обратиться в суд. Сама звезда от увиденного на экране была в ужасе. Как утверждает певица, о готовящемся эфире она не знала.

"Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ... Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства", – возмутилась певица в Инстаграм.

Как оказалось, журналисты обманом выманили информацию не только у самой Ирины Отиевой, но и у ее мамы и дочери. Зрители возмущение артистки разделяют и считают, что Андрея Малахова нужно проучить, – пишет "Царьград".

"Как всегда Малахов и его гиены – дно днищенское, добыть сенсацию любой ценой, ничего святого у этих людей", "Ирочка, Вы обязательно должны подать в суд. Народ вас поддержит", "Снимать скрытой камерой. Как это подло со стороны Малахова", "Никогда не смотрела передачу, а теперь точно не буду", "Малахов – подлец и сволочь. К сожалению, Вы не первая, кого он так "подставляет", "Какое свинство со стороны Малахова", "Даже не смотрела эту передачу! Ненавижу грязное белье", "Малахов – сплетник с большого экрана!" – поддержали певицу поклонники.

Ранее "Утро" публиковало признание, которое Ирина Отиева сделала журналистам.