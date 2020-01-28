От Малахова отвернулись после подлого поступка
Зрители в шоке от новой передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", где он рассказывал о жизни Ирины Отиевой. Как выяснилось, интервью у певицы взяли обманом, используя скрытую камеру. А после гости студии начали обсуждать артистку без ее присутствия в студии. Такой поступок шоумена зрители назвали подлым и отвернулись от него.
Интернет-пользователи написали, что теперь не будут смотреть передачу, а артистке посоветовали обратиться в суд. Сама звезда от увиденного на экране была в ужасе. Как утверждает певица, о готовящемся эфире она не знала.
"Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ... Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства", – возмутилась певица в Инстаграм.
Как оказалось, журналисты обманом выманили информацию не только у самой Ирины Отиевой, но и у ее мамы и дочери. Зрители возмущение артистки разделяют и считают, что Андрея Малахова нужно проучить, – пишет "Царьград".
"Как всегда Малахов и его гиены – дно днищенское, добыть сенсацию любой ценой, ничего святого у этих людей", "Ирочка, Вы обязательно должны подать в суд. Народ вас поддержит", "Снимать скрытой камерой. Как это подло со стороны Малахова", "Никогда не смотрела передачу, а теперь точно не буду", "Малахов – подлец и сволочь. К сожалению, Вы не первая, кого он так "подставляет", "Какое свинство со стороны Малахова", "Даже не смотрела эту передачу! Ненавижу грязное белье", "Малахов – сплетник с большого экрана!" – поддержали певицу поклонники.
Ранее "Утро" публиковало признание, которое Ирина Отиева сделала журналистам.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
"А как же взносы": над россиянами нависла угроза изгнания из ПАСЕ
Делегаты 5 стран оспорили возвращение нашей делегации в организацию
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик