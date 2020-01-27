Артистку позабыли и зрители, и коллеги по эстрадному цеху

Ирина Отиева перестала появляться на эстраде в конце девяностых. До этого заслуженная артистка России была очень популярна: ее песню из кинофильма "Вам и не снилось" пела вся страна. Ходили слухи, что певица уехала за границу, однако все оказалось гораздо драматичнее. В жизни Отиевой наступила черная полоса: артистка разочаровалась в профессии, в коллегах и живет затворницей.

Тяжелую судьбу певицы обсудили в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Телеведущий взял у Отиевой интервью. Певица призналась, что ей страшно: всю жизнь она работала, а теперь оказалась никому не нужна. О певице позабыли не только зрители, но и ее звездные коллеги, пишет "СтарХит". "От меня все отвернулись. И Долина, и Песков, и Серов, и Крутой. Все", – с горечью поведала Отиева. Некоторые из бывших друзей Ирины считают, что ей надо преподавать. Злоупотребление алкоголем плохо повлияло на связки, вновь вернуться на сцену певица вряд ли сможет.

Певица посетовала, что ее просто "выплюнули, вытряхнули на обочину". С ней перестали общаться даже родственники: родная сестра и племянница позабыли о звезде. Отиева получает скромную пенсию и признается, что продолжает жить только ради матери. "Даже места на кладбище купила для мамы и себя", – подвела неутешительный итог артистка.

На передачу также пришел бывший возлюбленный певицы по имени Александр. Мужчина рассказал, что со звездой они прожили около двух лет. Он даже сделал Ирине предложение, однако артистка не согласилась выйти за него замуж. По словам Александра, против их брака выступила мать Отиевой. У избранника Ирины – русские корни, а у певицы – армянские. Это стало препятствием для влюбленных.

