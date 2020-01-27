"Вытряхнули на обочину": советская звезда сделала страшное признание Малахову
Ирина Отиева перестала появляться на эстраде в конце девяностых. До этого заслуженная артистка России была очень популярна: ее песню из кинофильма "Вам и не снилось" пела вся страна. Ходили слухи, что певица уехала за границу, однако все оказалось гораздо драматичнее. В жизни Отиевой наступила черная полоса: артистка разочаровалась в профессии, в коллегах и живет затворницей.
Тяжелую судьбу певицы обсудили в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
Телеведущий взял у Отиевой интервью. Певица призналась, что ей страшно: всю жизнь она работала, а теперь оказалась никому не нужна. О певице позабыли не только зрители, но и ее звездные коллеги, пишет "СтарХит". "От меня все отвернулись. И Долина, и Песков, и Серов, и Крутой. Все", – с горечью поведала Отиева. Некоторые из бывших друзей Ирины считают, что ей надо преподавать. Злоупотребление алкоголем плохо повлияло на связки, вновь вернуться на сцену певица вряд ли сможет.
Певица посетовала, что ее просто "выплюнули, вытряхнули на обочину". С ней перестали общаться даже родственники: родная сестра и племянница позабыли о звезде. Отиева получает скромную пенсию и признается, что продолжает жить только ради матери. "Даже места на кладбище купила для мамы и себя", – подвела неутешительный итог артистка.
На передачу также пришел бывший возлюбленный певицы по имени Александр. Мужчина рассказал, что со звездой они прожили около двух лет. Он даже сделал Ирине предложение, однако артистка не согласилась выйти за него замуж. По словам Александра, против их брака выступила мать Отиевой. У избранника Ирины – русские корни, а у певицы – армянские. Это стало препятствием для влюбленных.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Лукашенко узнал о потерях Белоруссии из-за России
Действия Москвы нанесли Минску ущерб на сотни миллионов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик