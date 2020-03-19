Звезда фильма "Квант милосердия" рассказала, как протекает ее болезнь

Актриса Ольга Куриленко, ставшая знаменитой в Голливуде, делится с подписчиками всеми подробностями своего состояния. Звезда призналась, что чувствует себя лучше, хотя никакого лечения ей не прописали.

"Девушка Бонда" написала в социальных сетях, что температура у нее уже снизилась, а из препаратов она пьет витамины. Знаменитость также предупредила: добавки не лечат COVID-19, а только помогают ее иммунитету.

"Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала", – сообщила актриса в "Инстаграм".

В ответ подписчики признались, что испытывают недостаток информации о вирусе, поэтому под рассказом кинозвезды сразу появилось множество вопросов. Одни интернет-пользователи в ужасе и не знают, что делать из-за повышенной температуры. Другие, наоборот, считают, что ситуацию с коронавирусом специально раздувают.

Они засыпали девушку вопросами и спросили о том, как протекает ее болезнь: "Ты хайпануть решила или и вправду заражена", "И из-за такого пропиаренного гриппа эта вся истерия?", "Какая динамика по температуре? Есть ли ухудшение состояния по вечерам? Была ли ломота в теле и сильный кашель?", "А антибиотики нужно пить?".

До этого стало известно, что у руководителя Большого театра появились симптомы заболевания, а у бывшей участницы "Дома-2" коронавирус подтвердился.