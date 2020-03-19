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Пациентам с коронавирусом грозит суд

Пациентам с коронавирусом грозит суд
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКомендантский час: запертых в квартирах итальянцев выпускают лишь по особой причине
Россияне будут нести ответственность за здоровье окружающих

Граждане, создающие угрозу распространения эпидемии коронавируса COVID-19, должные нести уголовную ответственность. Соответствующая  поправка к Уголовному кодексу РФ уже готовится.

Речь, в первую очередь, о людях, которые нарушают режим карантина и даже сбегают из больницы. Их действия могут иметь весьма печальные последствия, при этом доказать, что это именно конкретный человек заразил коронавирусом других, довольно сложно. Поэтому наказание должно следовать не только в случае подтвержденного инфицирования, но и при возникновении подобной  угрозы.

За подобное преступление предлагается ввести большие штрафы, исправительные работы и запрет на работу на руководящих постах, рассказал ТАСС депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев. 

Подобные меры из-за пандемии коронавируса уже приняты в некоторых странах мира. Например, в Испании гражданам, появившимся на улице без крайней необходимости, грозит штраф до €30 тысяч. В России в ряде регионов запрещены массовые мероприятия, с 23 марта на три недели закроются школы. Правительство РФ не исключает и более жестких мер в случае необходимости.  

Ранее стало известно, что в России скончалась первая пациентка с коронавирусом.

Николай ВИКТОРОВ

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