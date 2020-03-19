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Россиянам могут запретить выходить из дома

Россиянам могут запретить выходить из дома
Фото: AP/TASS
продолжениеНазван проверенный способ приготовления антисептика дома
В правительстве думают, как еще защитить граждан от пандемии

Власти РФ решили ввести новые ограничительные меры в связи с распространением пандемии. Планируется, что россиянам запретят выходить из дома даже при появлении признаков простого гриппа или ОРВИ.

Сейчас в кабинете министров занимаются анализом ситуации в других странах и пытаются разработать дополнительные способы противодействия CODIV-19.

"Все видят, что происходит за рубежом. Поэтому в России важно, по возможности, усилить ограничительные меры", – поделился источник с РИА "Новости".

На территории страны уже отменили массовые мероприятия, которые планировали посетить более 50 человек. Театры и музеи начали работать в режиме онлайн, школы ушли на незапланированные трехнедельные каникулы. В ресторанах дезинфекция проводится несколько раз в день. По данным источника, в правительстве задумываются и об изменениях графика работы.

Напомним, что в настоящий момент в мире коронавирусом болеют уже 206 тысяч человек. При этом в Ухане, "столице CODIV-19", новых случаев заражения за ночь не выявлено.

Тяжелее всего ситуация обстоит в Италии. За сутки число заболевших там увеличилось до 2978 человек, зафиксировано 457 новых случаев летального исхода. Кроме того, в стране запретили свадьбы и похороны.

В Испании введены жестокие ограничительные меры на выход из дома. Жителям страны грозит штраф до €30 тыс. за нарушение "комендантского часа". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Xander Lex
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Если я заболею то к врачам обращаться не стану, потому что я знаю, кто такие врачи
Они выпьют мне кровь перепутают кардиограмму
И на весь коридор расплескают заветный анализ мочи
Людмила Буланова
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если у нас не закроют границу полностью. будут продолжать принимать российских туристов из стран и эпидемиями коронавируса китайского. пациенты сбегать из больниц и нарушать домашний карантин как это делают. в России будет хуже чем в Италии
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