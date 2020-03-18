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Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось

Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось
Фото: Peng Zhaozhi/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеЗапад поможет Украине справиться с коронавирусом
Количество зараженных COVID-19 растет не по дням, а по часам

Коронавирус хозяйничает на планете. По последней информации, его жертвами стали более восьми тыс. человек. Число заболевших перешагнуло отметку в 200 тысяч. 

В лидерах по-прежнему остаются китайцы. В Поднебесной количество пострадавших от вируса COVID-19 приближается к 81 тысяче. На втором месте – Италия с показателем в тридцать с лишним тыс. зараженных. Замыкает тройку лидеров Иран. Там, согласно данным интерактивной карты института Хопкинса, зафиксировано более 17 тыс. больных.

В России в среду, 18 марта, зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных возросло до 147 человек. Оперативная информация предоставлена на портале  "Стопкоронавирус.рф".

Пока вакцины от так называемой китайской пневмонии не существует. Но лед тронулся. Защитная инъекция прошла первые испытания, обрадовал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это является "невероятным достижением". 

"Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса", – подчеркнул он на пресс-конференции в Женеве. 

Напомним, 11 марта организация объявила о пандемии, на фоне которой многие страны ужесточили меры безопасности, закрыв свои границы

Ксения АНДРЕЕВА

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