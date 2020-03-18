Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось
Коронавирус хозяйничает на планете. По последней информации, его жертвами стали более восьми тыс. человек. Число заболевших перешагнуло отметку в 200 тысяч.
В лидерах по-прежнему остаются китайцы. В Поднебесной количество пострадавших от вируса COVID-19 приближается к 81 тысяче. На втором месте – Италия с показателем в тридцать с лишним тыс. зараженных. Замыкает тройку лидеров Иран. Там, согласно данным интерактивной карты института Хопкинса, зафиксировано более 17 тыс. больных.
В России в среду, 18 марта, зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных возросло до 147 человек. Оперативная информация предоставлена на портале "Стопкоронавирус.рф".
Пока вакцины от так называемой китайской пневмонии не существует. Но лед тронулся. Защитная инъекция прошла первые испытания, обрадовал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это является "невероятным достижением".
"Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса", – подчеркнул он на пресс-конференции в Женеве.
Напомним, 11 марта организация объявила о пандемии, на фоне которой многие страны ужесточили меры безопасности, закрыв свои границы.
Путин едет на полуостров из-за Крымского моста
Глава государства отметит наградами строителей
Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Новый рекорд: число жертв коронавируса увеличилось
- Запад поможет Украине справиться с коронавирусом
- Антибиотики бессильны: опровергнуты главные заблуждения о коронавирусе
- Молоко и овощи: как сохранить фигуру на карантине
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Приметы на 18 марта: как вести себя в день Конона-огородника
- Анекдот дня на 18 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Что говорят звезды: гороскоп на неделю
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик