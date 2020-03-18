Киев просит лекарства и медоборудование

Украина получит от Международного комитета Красного Креста помощь для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента страны.

Отмечается, что Владимир Зеленский сегодня разговаривал по телефону с главой МККК Петером Маурером и договорился о поставках в Незалежную медицинского оборудования и препаратов.

Теперь Киев должен оформить специальный запрос к приезду президента Красного Креста.

Буквально накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам составить запрос о помощи в борьбе с коронавирусом к Международному валютному фонду.

Сам пан Зеленский ранее в эфире телепрограммы "Свобода слова" на ICTV сообщил, что Украине требуется 12-13 млрд гривен (примерно $450-500 млн), чтобы противостоять смертельной инфекции.

По последним данным, в Незалежной заразились смертельный вирус COVID-19 обнаружен у 14 человек, двое умерли. Сегодня стало известно, что инфекция диагностирована у депутата Верховной рады Сергея Шахова, который недавно в стенах правительства контактировал с Зеленским.

