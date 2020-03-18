Сбалансированный рацион позволит не поправиться, сидя дома две недели

Из-за коронавируса, который распространяется в России, где заразились уже 147 человек, многие люди оказались на карантине. Врач-терапевт Андрей Кондрахин дал несколько советов, как сохранить форму в таких условиях.

По словам специалиста, можно заниматься спортом дома – приседать, отжиматься, ходить на месте и поднимать тяжести. Питаться нужно правильно, чтобы не поправиться. В рацион добавить больше овощей и зелени, белка, чтобы вырабатывать антитела к инфекции. Помочь пищеварению смогут молочные продукты.

Если есть какие-то заболевание, рассказал Кондрахин агентству "ФедералПресс", то нужно придерживаться диеты, прописанной врачами.

"В случае карантина лучше запасаться продуктами с длительным сроком хранения, если вам некому помочь. Это могут быть крупы, макаронные изделия, тушеное мясо и консервированное, овощи, зелень, молочные продукты с хорошим сроком годности", – добавил он.

Специалист также рекомендовал делать влажную уборку дома и подставлять лицо и руки солнцу через открытое окно. Главное – не замерзнуть.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. К 18 марта 2020-го число зараженных по всему миру превысило 200 тысяч человек.