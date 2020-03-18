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Меркель обещала немцам тяжелые времена из-за пандемии

Меркель обещала немцам тяжелые времена из-за пандемии
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Канцлер сравнила ситуацию с послевоенными временами

Граждан Германии ожидают тяжелые времена уже в ближайшие недели. Об этом заявила глава правительсва ФРГ Ангела Меркель в специальном обращении к нации, посвященном эпидемии вируса COVID-19.

"Ближайшие недели будут еще сложнее. Миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины. И, возможно, самое тяжелое – нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся", – цитирует фрау канцлера ТАСС.

По ее словам, подобных ограничений у демократического государства по отношению к своим гражданам еще никогда не было, а пандемия коронавируса "драматическим образом" меняет жизнь немцев, подвергает ее испытаниям, "как никогда прежде". При этом Меркель выразила уверенность, что страна справится с этой проблемой, если все соотечественники воспримут ее как свою собственную.

"Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", – призвала глава кабмина ФРГ.

Меркель попросила немцев ограничить встречи друг с другом, чтобы замедлить распространения вируса. Ученым в мире, отметила она, нужно время для разработки вакцины и лекарств от смертельной заразы. По ее мнению, гражданам необходимо "избегать всего, что может угрожать людям" и навредить человеку и всему сообществу.

Канцлер подчеркнула, что вводимые ограничения "можно оправдать только крайней необходимостью", особенно на фоне завоеванного ранее права на свободу передвижений.

"Они никогда не даются легко в демократическом государстве и принимаются только временно, но в настоящий момент они необходимы, чтобы спасти жизни", – пояснила Меркель.

Также она назвала бессмысленным пополнять домашние запасы впрок, что это является "отсутствием солидарности", и "даже если иногда полки [магазинов] пусты, то они затем будут заполнены".

Накануне сообщалось, что в Германии число заразившихся COVID-19 достигло 8 тыс. 598 граждан страны, умерли 23 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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