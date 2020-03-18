Меры принимаются для борьбы с коронавирусом

Большинство музеев и театров, закрытых на карантин из-за угрозы распространения вируса COVID-19, готовы предложить своим посетителям такое новшество, как онлайн-трансляции. Все желающие смогут побывать на экскурсии или спектакле, не выходя из дома.

"Федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках", - приводит слова министра культуры Ольги Любимовой ТАСС.

Необходимо отметить, что во многих музеях уже доступна такая опция, как онлайн-экскурсия, а также имеются электронные записи лекций. Некоторые театры начали ранслировать спектакли и концерты.

"Нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте", – подчеркнула Любимова.

Напомним, что из-за пандемии указом мэра в столице запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе футбольных и хоккейных матчей.