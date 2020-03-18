Известный прорицатель предупредил о приходе "великой чумы"

Нострадамус – знаменитый своими пророчествами фармацевт и алхимик, живший во Франции в ХV в., – предсказал потомкам эпидемию страшной болезни в будущем. Многие толкователи уверены, что речь шла о COVID-19.

Еще задолго до того, как первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань, французский пророк предрек миру смертельную болезнь.

"Будет великая чума в городе приморском", - приводит слова Нострадамуса автор ютуб-канала Romeo Waiting.

Некоторые пользователи Сети даже отметили в комментариях под видео, что такие беды, как катаклизмы и эпидемии, являются верными признаками прихода Антихриста. И поделились мнениями по этому поводу: "Кажется это очень похоже на правду", "Какой ужас,это явные приметы апокалипсиса".

Нашлись и скептики, которые отметили, что Нострадамус ошибся, ведь Ухань не является приморским городом. Однако в катрене предсказателя ничего не говорится о месте, где именно будет обнаружен вирус. Возможно, пророк имел в виду, что само заболевание пришло с моря. Также, по его словам, пандемия прекратится, когда "смерть будет отомщена". На этот счет толкователи пока молчат.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года. На данный момент COVID-19 стремительно распространяется по всему миру.

Ранее "Утро" писало, что начало сбываться тревожное предсказание Ванги на 2020 г. и появилось ужасающее пророчество болгарской предсказательницы о болезни, которая унесет жизни многих людей.