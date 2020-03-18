Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жуткое предсказание Нострадамуса начало сбываться

Жуткое предсказание Нострадамуса начало сбываться
Фото: pixabay.com
продолжениеLittle Big запретили выступать с песней "Uno" на "Евровидении"
Известный прорицатель предупредил о приходе "великой чумы"

Нострадамус – знаменитый своими пророчествами фармацевт и алхимик, живший во Франции в ХV в., – предсказал потомкам эпидемию страшной болезни в будущем. Многие толкователи уверены, что речь шла о COVID-19.

Еще задолго до того, как первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань, французский пророк предрек миру смертельную болезнь.

"Будет великая чума в городе приморском", - приводит слова Нострадамуса автор ютуб-канала Romeo Waiting. 

Некоторые пользователи Сети даже отметили в комментариях под видео, что такие беды, как катаклизмы и эпидемии, являются верными признаками прихода Антихриста. И поделились мнениями по этому поводу: "Кажется это очень похоже на правду", "Какой ужас,это явные приметы апокалипсиса".

Нашлись и скептики, которые отметили, что Нострадамус ошибся, ведь Ухань не является приморским городом. Однако в катрене предсказателя ничего не говорится о месте, где именно будет обнаружен вирус. Возможно, пророк имел в виду, что само заболевание пришло с моря. Также, по его словам, пандемия прекратится, когда "смерть будет отомщена". На этот счет толкователи пока молчат.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года. На данный момент COVID-19 стремительно распространяется по всему миру.

Ранее "Утро" писало, что начало сбываться тревожное предсказание Ванги на 2020 г. и появилось ужасающее пророчество болгарской предсказательницы о болезни, которая унесет жизни многих людей.

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость из далека
Ответить
Не был он пророком, ни чего он не предсказывал! Из его катрен можно вытащить любую подтасованную информацию.
А человечество уже почти 50 лет вымирает, рождаемость катастрофически падает по всем странам кроме одной.
Эта пандемия только проверка, а настоящая пандемия ещё впереди и останется 10% человечества!!!
1
новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей