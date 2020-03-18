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Little Big запретили выступать с песней "Uno" на "Евровидении"

Little Big запретили выступать с песней "Uno" на "Евровидении"
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Музыкальный конкурс перенесли на 2021 год

Из-за вспышки коронавируса нового типа "Евровидение" в этом году не состоится. Об этом сообщили СМИ. Little Big поедут в Роттердам в 2021-м, однако коллективу придется подготовить новый номер: по правилам "Евровидения", с "Uno" музыканты уже выступить не смогут.

Международный конкурс перенесли на 2021 г., пишет Super Tv в "Твиттер". Официальное заявление организаторы "Евровидения" сделают завтра. Представлять страны будут те же артисты, которых выбрали для конкурса в этом году.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Европе организаторы конкурса рассматривали альтернативные варианты для того, чтобы не двигать даты проведения состязания. Его даже планировали провести по видеосвязи.

Распространение китайского вируса привело к отмене многих массовых мероприятий. Большинство стран закрыли свои границы и объявили карантин. Под угрозой срыва оказались Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться этим летом.

Карина СИРАЗОВА

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