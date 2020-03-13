Эксперт усомнился в победе российской группы

Артисты из Little Big представили официальный клип на песню "Uno", с которой они выступят на "Евровидении – 2020" от России. Видео уже набрало более 500 тыс. просмотров.

Клип опубликовали на официальном канале "Евровидения" на "Ютуб".

Музыкальный критик Артур Гаспарян сомневается в победе российских участников. Он отметил, что "Uno" отвечает всем трендам современного конкурса и может войти в список заметных номеров, но первого места Little Big не займет, сообщает "ТАСС".

Премьера песни состоялась на программе "Вечерний Ургант" в четверг, при ее исполнении используются английский и испанский языки. На сцене одновременно выступают семь человек, включая основной состав группы. Композиция сделана в стиле диско 1970-х гг., сообщает РИА ФАН.

Вокалист и основатель группы Илья Прусикин отметил, что песня была написана спонтанно. Ее не планировали отправлять на "Евровидение", цитирует музыканта "ФедералПресс".

В свою очередь, комментаторы под клипом отмечают, что песня необычная, но быстро запоминается: "Хороший выбор для "Евровидения", даже не важно, какое место займет", "Вот с такими песнями даже победа не так важна", "Как это работает? На "Урганте" посмотрел, думал: провал. Сейчас пересмотрел – хит".

Ранее "Утро" писало, что группе Little Big предрекли фиаско на "Евровидении".