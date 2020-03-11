У питерской группы появился серьезный конкурент

После того, как стало известно, что представлять Россию на конкурсе будет Little Big, знаменитости и пользователи интернета заговорили о победе коллектива. Однако, возможно, прогноз был преждевременным – в предварительном рейтинге лидирует певица Victoria из Болгарии, а, значит, российский коллектив может провалиться на "Евровидении".

Пока Little Big занимает только пятую строчку рейтинга букмекеров, а еще недавно был на втором. Стоит отметить, что только российская группа не представила еще свою песню, а, значит, скоро место музыкантов среди участников из других стран может измениться.

Коллектив стал единственным, кто нарушил установленные организаторами сроки, и не представил песню и видео к ней до 9 марта. Существует несколько версий произошедшего: либо музыканты доводят номер до совершенства, либо создают ажиотаж, либо вовсе решили пропустить конкурс из-за слабой конкуренции в этом году.

Поклонники гадают, когда же Little Big, наконец, представят свой хит. Скорее всего, это произойдет 12 марта в эфире шоу "Вечерний Ургант". Также до сих пор непонятно, как именно будет проходить конкурс. Из-за короновируса "Евровидение-2020" могут перенести или организовать его в формате телемоста.

Ранее стало известно о старом конфликте лидера группы Little Big и Владимира Зеленского.