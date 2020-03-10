В России до сих пор не представили песню для конкурса

Группа Little Big по-прежнему хранит в тайне композицию, с которой должна поехать в Европу. Все страны должны были презентовать свои песни до 9 марта, однако россияне, похоже, игнорируют сроки, установленные организаторами.

Пиар-менеджер сообщил, что презентация хита откладывается не неизвестным причинам. Но, возможно, участники Little Big просто хотят повысить ажиотаж вокруг своей песни. Выяснилось, что 13 марта коллектив появится в студии одной из радиостанций, где, может быть, и представит композицию для "Евровидения". Также группа примет участие в съемках шоу "Вечерний Ургант".

Пользователи социальных сетей по-разному относятся к такой задержке. Одни считают, что артисты просто хотят создать ажиотаж. Другие предполагают, что конкурс вообще не состоится, поэтому Little Big хочет сберечь песню для лучших времен. Также есть версия, что музыканты доводят номер до совершенства.

"Красавцы! Знают, как создать ажиотаж", "Просто все подстроили под Урганта. У него по пятницам всегда большой выпуск", "Значит, не готов клип", "Организаторы от России решили поберечь песню до лучших времен", "Чем дольше ожидание, тем больше будет народ возлагать необычных надежд на крутость", – высказались во "ВКонтакте" подписчики группы "ЕВРОВИДЕНИЕ 2020".

Как добавляет "Царьград", проигнорировал установленные сроки также коллектив из Азербайджана.

Ранее "Утро" рассказывало о конфликте лидера группы Little Big и Владимира Зеленского.