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Стала известна дата выхода песни Little Big для "Евровидения"

Композицию представят на радио

Песню группы Little Big все желающие могут услышать в первый раз 13 марта в эфире радиостанции NRG. Премьера хита состоится на несколько дней позже, чем было установлено организаторами музыкального конкурса – все остальные страны уже представили свои песни.

С чем была связана такая задержка, не известно, поклонники начали подозревать, что артисты хотят пропустить конкурс, так как "Евровидение" в этом году оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса, а конкуренция будет слабой. Однако, похоже, российских артистов ничего не пугает – они готовы к радиопремьере, – об этом написал телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", ссылаясь на пресс-службу "ЕМГ".

Второго марта сообщалось, что представлять Россию в Европу будет Little Big – группа из Санкт-Петербурга, известная своими танцевальными хитами. Победа этих музыкантов в отборе  разделила звезд на два лагеря: одни поддерживают артистов и пророчат им победу, другие всячески критикуют.

Из-за российского коллектива сцепились и украинцы. Сначала они набросились на певицу из Незалежной, которая высказалась в поддержку россиян. Затем в интернете начали обсуждать старый конфликт лидера Little Big и Владимира Зеленского. 

Дарья ПЕТРОВА

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