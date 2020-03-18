Фантастическая антиутопия: что происходит в закрытой на карантин Испании
Закрытая на карантин из-за пандемии COVID-19 Испания представляет собой фантастическую утопию. Так описал происходящее в стране российский блогер Олег Овчинников.
Он вернулся в Испанию, где живет и работает, из Гваделупы с другого карантина – с борта охваченного коронавирусом круизного судна Costa Magica. Россиянин отметил, что не узнал страну, где еще пару недель назад "весело шутили про туалетную бумагу в соцсетях".
"Я вернулся как будто в фантастическую антиутопию, когда улицы вымерли, и по ним медленно ездят полицейские машины и призывают граждан оставаться дома. В Сантьяго еще ничего, а в Мадриде для этой цели используют дроны с громкоговорителями", – поведал Овчинников в своем "Инстаграм".
По его словам, в стране закрыты детсады, школы, университеты, хотя проще назвать, что пока функционирует – поликлиники, продуктовые и специализированные магазины, да и в тех продажа осуществляется из дверного проема. В апетки же пускают не больше двух человек, остальные ждут снаружи, соблюдая в очереди дистанцию в метр друг от друга.
В наземном транспорте водитель отгорожен от пассажиров метровым барьером, посадка только в среднюю дверь.
Местным жителям запрещено выходить на улицу без веской причины, иначе им грозит штраф от €600 до €30 тыс. Также нельзя на улицу выпускать гулять детей (площадки огорожены полицейской лентой), что очень сложно им объяснить. Уже в соцсетях есть ролики, на которых родители пытаются успокоить капризных чад, не понимающих, почему они заперты в четырех стенах, в других видно, как детей выгуливаят на поводке.
Зато можно гулять с животными, но только одному человеку. По этому поводу уже много мэмов, например, испанцам предлагают купить право вывести собаку на улицу.
За нарушение правил карантина в Мадриде уже выписано 342 штрафа и арестованы девять человек.
Местые жители ежевечерне устраивают пару минут аплодисментов, стоя в оконных проемах. Некоторые гремят по кастрюлям.
"Официальная версия – таким образом, они благодарят врачей за работу, но выглядит все так, как будто они показывают, что все еще живы и не одиноки", – считает блогер.
По последним данным, в Испании
зафиксированы свыше 13 тыс случаев заражения коронавирусом, 558
человек умерли, сообщает ТАСС. Общенациональный карантин введен пять дней назад.
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