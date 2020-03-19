Причиной летального исхода оказалась тяжелая форма пневмонии

Пожилая пациентка умерла от коронавируса в России. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

Женщина лежала в московской больнице, кроме COVID-19 страдала еще от ряда хронических заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза и гипертонической болезни сердца. Причиной смерти 79-летней пациентки стала тяжелая форма пневмонии, сообщается на сайте штаба.

На коронавирус проверили всех родственников погибшей. Однако симптомов болезни у них не обнаружили. Соболезнования семье выразил мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттер".

Женщину госпитализировали 13 марта и спустя несколько дней перевели в инфекционную больницу №2. Там она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Пациентка лежала в изолированном боксе.

По последним данным, коронавирус диагностировали у 147 россиян, причем 33 из них заразились за последние сутки. Кроме того, более 22 тысяч человек находятся под постоянным контролем врачей.