Медики держат под наблюдением жителей нашей страны

Коронавирусом нового типа могли заразиться 22 тысячи 178 человек в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Все жители страны с подозрением на инфекцию находятся под медицинским контролем, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, за последнее время число тех, кто мог заразиться, уменьшилось в три раза.

По последним данным, в России зафиксировали 147 случаев заболевания, напоминает URA.RU. Причем за последние сутки вирус подхватили 33 человека.

Чтобы остановить распространение инфекции, россиянам могут запретить выходить из дома при малейших признаках ОРВИ.