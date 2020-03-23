Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США бросили российскую звезду с подозрением на коронавирус без помощи

США бросили российскую звезду с подозрением на коронавирус без помощи
Алексей Воробьев. Фото:instagram.com/mr.alexsparrow
Артист пожаловался на проблемы со здоровьем

Алексей Воробьев рассказал о своем состоянии. У знаменитости поднялась температура и появился озноб. Певец предполагает, что мог заразиться коронавирусом, но в тесте ему отказали. Дело в том, что сейчас музыкант находится в США, где необходимо получить направление на исследование. Его артисту и не выдал врач.

Воробьев не стал паниковать. Температуру он сумел сбить, а теперь отсиживается дома. Пьет чай и соблюдает меры предосторожности. Например, не выходит из дома без резиновых перчаток и больше не целует незнакомок в губы.

"Но тест пройти оказалось не так легко: нужно направление врача, которое дается только на основании очевидных симптомов. У меня таких симптомов не было, это было обычное ОРВИ, и делать тест мне не стали", – поделился он с Teleprogramma.pro.

Музыкант добавляет, что американцы в сложившейся ситуации стараются вести себя спокойно – делают небольшие запасы, но на улицы без необходимости не выходят. Многие общественные места были закрыты, а в магазины пускают только по несколько человек.

Подписчики за состояние Воробьева переживают. В его "Инстаграм" они оставляют сотни комментариев в поддержку артиста. Они желают ему скорейшего выздоровления и надеются, что знаменитость не больна COVID-19, а просто подхватила простуду.

До этого Алексей Воробьев рассказал о перенесенном инсульте и бедном детстве.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей