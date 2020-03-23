Артист пожаловался на проблемы со здоровьем

Алексей Воробьев рассказал о своем состоянии. У знаменитости поднялась температура и появился озноб. Певец предполагает, что мог заразиться коронавирусом, но в тесте ему отказали. Дело в том, что сейчас музыкант находится в США, где необходимо получить направление на исследование. Его артисту и не выдал врач.

Воробьев не стал паниковать. Температуру он сумел сбить, а теперь отсиживается дома. Пьет чай и соблюдает меры предосторожности. Например, не выходит из дома без резиновых перчаток и больше не целует незнакомок в губы.

"Но тест пройти оказалось не так легко: нужно направление врача, которое дается только на основании очевидных симптомов. У меня таких симптомов не было, это было обычное ОРВИ, и делать тест мне не стали", – поделился он с Teleprogramma.pro.

Музыкант добавляет, что американцы в сложившейся ситуации стараются вести себя спокойно – делают небольшие запасы, но на улицы без необходимости не выходят. Многие общественные места были закрыты, а в магазины пускают только по несколько человек.

Подписчики за состояние Воробьева переживают. В его "Инстаграм" они оставляют сотни комментариев в поддержку артиста. Они желают ему скорейшего выздоровления и надеются, что знаменитость не больна COVID-19, а просто подхватила простуду.

До этого Алексей Воробьев рассказал о перенесенном инсульте и бедном детстве.