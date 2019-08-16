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"Дубинка в штанине": известный певец назвал свой размер

Алексей Воробьев. Фото: www.globallookpress.com
Певец раскрыл все интимные тайны

Фанатки Алексея Воробьева хотят знать о кумире как можно больше. И он без стеснения рассказал им не только о личной жизни, но и о самом пикантном. В том числе – о размере.

Узнав, что его поклонниц интересует, "сколько сантиметров", артист ответил, что затрудняется сказать точно. Но при этом отметил:

"Когда прохожу контроль в аэропорту, мне всегда задают один и тот же вопрос: "Это что, полицейская дубинка у Вас в штанине?"

Также Алексей сообщил, что из поцелуев он предпочитает "утром – нежные, по-французски, вечером – страстные, по-испански, ночью – сонные, по-лентяйски", цитирует StarHit.

На съемках шоу "Холостяк" певцу не удалось встретить свою единственную. И, так как он "говорит окружающим только правду", то, поняв, что ни с одной из девушек не построит семью, не захотел "обманывать их и зрителей фальшивой фразой "Давай попробуем?". По мнению Воробьева, "любовь – это не божество на небесах, в нее не верят, а чувствуют".

О причинах расставания с победительницей "Фабрики звезд-5" Викторией Дайнеко  артист сказал просто: "Думаю, это просто жизнь. Она сводит и разводит людей на разных этапах пути".

Женщин у Алексея было "слишком много". Однако он "не считает это своей заслугой и не кичится", ведь "цифра не приносит счастья – если рядом нет родной души, то количеством прекрасных тел пустоту внутри не заполнишь".

В настоящее время артист ни с кем не встречается. "Я один", – признался он, чем дал надежду многим девушкам. Правда, добраться к Воробьеву нелегко: сейчас он живет и работает в США.

Два года назад певец в соцсети пригласил на свидание всех желающих дам. И пообещал, что через неделю назовет имя той, кому он достанется в качестве приза.

Алексей Воробьев – российский певец, музыкант, актер и режиссер. Он победитель проекта "Лед и пламень", представлял Россию на конкурсе "Евровидение-2011". 

Полина ДОРОЖКИНА
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