Инсульт и бедность: молодой певец пожаловался на трудную жизнь
Алексей Воробьев снял клип, который иллюстрирует трудный период его жизни. Тогда родители артиста жили бедно, а еду между всеми членами семьи приходилось делить. Идея написать песню "Мама все пройдет" пришла к певцу, когда он пережил инсульт.
В 2013 году артист попал в аварию. Ему пришлось заново учиться ходить и говорить. Именно в этот момент, когда Воробьев еще плохо мог изъясняться, он и написал для мамы первые строчки из песни.
Музыкант уверен, что именно семья и помогла ему выкарабкаться, а также думает о тех, у кого нет родителей – их 32-летний Алексей и привлек для съемок своего нового клипа, – дополняет Teleprogramma.pro.
В ролик вошли кадры из семейного архива Воробьевых и детские фото певца, который представлял Россию на конкурсе "Евровидение" в 2011 году, где занял 16-е место.
Поклонники признались, что расплакались, увидев трогательный клип. Они считают, что артисту многое прошлось пережить, но он сумел добиться успеха, несмотря на все трудности.
"Прямо сердце вдребезги...Очень тронуло!", "Это очень сильно, Леша, очень", "Лучшее ваше произведение", "Вы молодец) Смогли пробиться сами", "Очень грустный клип. Слезы текут невольно", "Песня вау", – оценили поклонники клип артиста (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее "Утро" писало о конфликте группы Little Big, которая будет представлять Россию на "Евровидении", с Владимиром Зеленским.
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