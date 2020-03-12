Звезда сериала "Универ" откровенно рассказала о своих избранниках

Настасья Самбурская признается, что пока все еще одинока. Недавно ее бросил мужчина, которого она считала идеальным. Возлюбленный долго ухаживал за актрисой, заботился о ней и мог поддержать разговор. Но ее счастье долго не продлилось – сначала ухажер предложил дружбу, а после и вовсе признался, что "любит другую".

Сейчас звезда сериала "Универ" ни с кем не встречается, но надеется обрести счастье.

"Я не поняла, что произошло: человека будто подменили. В любом случае, как бы он ни поступил, я его могу оправдать. Чего-то испугался, в подробности вдаваться не стала", – рассказала Настасья журналистам.

К своим 33-м годам Самбурская была в краткосрочном браке, который счастья ей, похоже, не принес. Зато, пережив несколько романов с мужчинами, звезда "Универа" твердо решила, что спутник должен приносить радость, а также что между партнерами необходимо духовное родство.

"У меня детородный возраст, поэтому я инстинктивно выбирала себе мужчину вроде как для продолжения рода", – добавляет StarHit со ссылкой на журнал Maxim.

Самбурская также уточнила, что создана "не для красоты и борща". Она хочет, чтобы между нею и ее избранником было взаимопонимание, нежность, тепло и забота, что сама легко даст ему.

Впрочем, красоту Настасьи Самбурской никуда не спрятать. Она в очередной раз продемонстрировала ее на обложке мужского журнала, отмечает "Вечерняя Москва".