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"Опять ноги раздвинула": на звезду "Универа" набросились из-за подарка

"Опять ноги раздвинула": на звезду "Универа" набросились из-за подарка
Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com
Звезда похвасталась дорогой игрушкой

Настасья Самбурская поделилась с поклонниками необычным снимком в стиле ретро.

Настасья сфотографировалась на фоне антикварного автомобиля в легком платье-пальто, приспущенном с плеч и широко распахнутом. Маленькая шляпка и красная помада в тон автомобилю завершили образ артистки.

"Пдарили тачку. А тебе что подарили?" - 

дерзко поинтересовалась Самбурская на своей страничке в Instagram.

Нашелся поклонник, который грубо поинтересовался:

"Опять ноги раздвинула?!"

Однако фривольная шутка не нашла поддержки у подписчиков Насти: 

"Если вам только в этом случае что-то дарят, то не приписывайте это остальным", "По себе людей на суди".

Публика отметила, что Самбурская очень стильно выглядит:

"Красотка Настасья", "Тачка-ЛасТачка", "Супер, под цвет помады", "Шикарная, Вы, Настя!", "Вау!) какбудто в прошлое попали, правда?)".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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