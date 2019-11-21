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Настасья Самбурская поделилась с поклонниками необычным снимком в стиле ретро.
Настасья сфотографировалась на фоне антикварного автомобиля в легком платье-пальто, приспущенном с плеч и широко распахнутом. Маленькая шляпка и красная помада в тон автомобилю завершили образ артистки.
"Пдарили тачку. А тебе что подарили?" -
дерзко поинтересовалась Самбурская на своей страничке в Instagram.
Нашелся поклонник, который грубо поинтересовался:
"Опять ноги раздвинула?!"
Однако фривольная шутка не нашла поддержки у подписчиков Насти:
"Если вам только в этом случае что-то дарят, то не приписывайте это остальным", "По себе людей на суди".
Публика отметила, что Самбурская очень стильно выглядит:
"Красотка Настасья", "Тачка-ЛасТачка", "Супер, под цвет помады", "Шикарная, Вы, Настя!", "Вау!) какбудто в прошлое попали, правда?)".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем