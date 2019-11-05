Актриса продемонстрировала не только красивое белье, но и отличное чувство юмора

Настасья Самбурская решила подшутить над своими поклонниками в Сети. Звезда поделилась пикантным снимком: эффектная брюнетка показалась в кружевном бюстгальтере, который не скрыл, а подчеркнул ее пышную грудь.

Подпись под фотографией дышала иронией:



"Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу", -

призналась Настя.

"У тебя свои два лайка", "Красотища", "Шикарная потрясающая сногсшибательная грудь", "Не, ну это слишком хорошо", "Хороша няшка", "Кровь с молоком", "Какая фемина, боже мой!", "Как всегда с юмором обожаю!", -

подписчики актрисы оценили ее шутку, отмечает "Пятый канал".

"Настасья хочет замуж", -

решил один из ее поклонников (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).