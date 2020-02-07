Исполнитель хита "Яблоки на снегу" выдал, какие мужчины нравятся Примадонне

Михаил Муромов признался, что именно Алла Пугачева когда-то дала указание, чтобы его не показывали по телевизору. Сделать это, по словам артиста, она решила из-за того, что боялась серьезной конкуренции. Из-за этого и пострадала карьера советского артиста, а отношения с Примадонной разрушились.

Романтические отношениях у знаменитостей не сложились еще и потому, что Пугачева любила мужчин, делавших первые шаги – так считает сам Муромов.

"Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", – поделился он с "Собеседником".



Муромов утверждает, что у Аллы Борисовны были связи на телевидении, которыми она активно пользовалась.

"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", – рассказал артист.

Сейчас исполнитель хита "Яблоки на снегу" на сцене все равно появляется, иногда выступает с Азизой и другими артистами.

В разговоре с журналистами Михаил Муромов также похвастался своими мужскими способностями. По словам 69-летнего артиста он встречается с девушками от 20 до 70 лет, а без интимной жизни "не мыслит существования".