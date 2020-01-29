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"Большая проплешина": Пугачеву подловили на улице без парика

"Большая проплешина": Пугачеву подловили на улице без парика
Алла Пугачева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Натуральные волосы Примадонны запечатлели фотографы

Совсем недавно в интернете появились снимки якобы Аллы Пугачевой без всяких накладок на голове. Фотограф заснял похожих на нее и Максима Галкина людей, прогуливающихся по улице. Ветер раздул волосы артистки и открыл тайну, которую она позже будет скрывать париком.

"На фото в некогда роскошной шевелюре Пугачевой виднеется большая проплешина", – пишет Today.ua под кадрами.

Теперь в Сети гадают, что же могло стать причиной таких изменений. Журналисты предположили, что все дело в возрасте или недостатке нужных элементов.

"Возможно, это возрастные изменения гормонального фона, либо нехватка жизненно важных витаминов", – сообщает Replyua.net.

Примадонна с возрастом все чаще стала прибегать к помощи париков и шиньонов, поэтому ее прическа по-прежнему выглядит такой объемной, а волосы кажутся густыми. В каком состоянии сейчас голова знам певицы без парика – неизвестно. 

Ранее Алла Пугачева напугала людей своим извинившимся лицом. 

Фоторепортаж
Пугачева напугала народ новым имиджем
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Дарья ПЕТРОВА

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