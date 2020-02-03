Музыкальный критик считает, что Примадонна сильно изменилась не в лучшую сторону

Сергей Соседов в очередной раз прошелся по Алле Пугачевой. Эксперт не перестает сравнивать то, какой звезда была раньше, с тем, как она выглядит сейчас. Соседов уверен, что Примадонна совсем не похорошела, наоборот, стала похожа на безжизненную статую.

На обсуждении внешность критик не остановился. Он раскрыл правду – на улицах о Пугачевой тоже говорят очень плохо.

"Мы-то помним Пугачеву, какой она была. Грива, энергия, глаз горел! А сейчас это что? Это манекен ходячий, с мертвым лицом, с потухшими глазами. Это называется "похорошела"? <…> О ней сейчас говорят очень плохо. Она бы послушала, что говорят о ней люди в кафе и на улицах. Думаю, у нее бы уши завяли", – рассказывал Сергей Соседов телеканалу "Кубань 24".

Сам эксперт признался, что раньше был поклонником Пугачевой. Что, похоже, не мешает ему критиковать ее вокальные данные.

"До Людмилы Зыкиной Пугачевой очень далеко – семь верст до небес. Были и другие певицы ничем не хуже. Например, Людмила Сенчина, которую я считаю выше Пугачевой. Это нежнейший хрустальный голос филигранной огранки", – добавил Соседов.

Несмотря на все "но" Алле Борисовне все-таки удалось добиться популярности. Музыкальный эксперт считает, что все дело в эффектности артистки и правильной работе журналистов, пишет РИА ФАН.

До этого Аллу Пугачеву подловили на улице без парика.