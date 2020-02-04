Певица показалась в откровенном наряде

Кристина Орбакайте пока только готовится выйти на сцену после травмы, поэтому опубликовала архивное фото с одного из своих выступлений. На снимке дочь Аллы Пугачевой стоит, немного согнувшись, с микрофоном в руке. На ней – закрытая прозрачная блузка, туфли на каблуках и короткие черные шорты, обнажающие ноги.

"Скоро буду на сцене!" – подписала снимок певица, неделю назад сломавшая лодыжку. Подписчики восхитились фигурой звезды, особенно отметив ее стройные ноги. В комментариях написали, что 48-летняя наследница Примадонны выглядит отлично: "Шикарная!", "Какая красивая", "Молодец, хорошо выглядит", "Ножки такие красивые", "Вот это грация", "Фигура – бомба!", "Ноги – просто космос", "Женщина – мечта".

В Сети артистку сравнили со знаменитой мамой. На фан-странице самой Аллы Борисовны появился коллаж, где она и старшая дочь выступали в похожих образах на сцене – в мини и с голыми ногами. Эту же фотографию опубликовала в своих Инстаграм-историях Орбакайте, вероятно, польщенная сравнением с Пугачевой.

Ранее облитая шампанским дочь Примадонны разозлила публику.