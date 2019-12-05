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"Как пластмассовая": оголившаяся дочь Пугачевой прилегла на диван

"Как пластмассовая": оголившаяся дочь Пугачевой прилегла на диван
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Кристина Орбакайте показала плечи и декольте, а ее обвинили в неестественности

Старшая наследника Примадонны поделилась в Инстаграм новым снимком. На нем она позирует, лежа на чем-то, похожем на диван. Плечи и часть груди артистки оголены. Волосы зачесаны назад, на лице – яркий макияж. Не всем подписчикам доставил удовольствие новый образ дочери Аллы Пугачевой.

"Жду премьеру новой песни", – сообщила Орбакайте под фото. И назвала дату, когда это произойдет. 

Некоторые не сразу поняли, кто на снимке, и обвинили звезду в неестественности: "Что за девушка на фото?", "Не узнала Вас", "Кукла живая", "Фотошоп", "Как пластмассовая".

Фанаты, как и прежде, восхищались тем, как выглядит старшая наследница Примадонны. "Невероятная", "Прекрасная", " Сексуально!", "Огонь", "Необычная", "Идеальная", "Превзошли по красоте, Нефертити!", "Богиня", "Чем старше, тем моложе, обворожительнее", – засыпали они певицу комплиментами.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте может стать наследницей певца Бориса Моисеева. А сама артистка растрогала поклонников до слез.

Полина ДОРОЖКИНА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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БарБИ рашэн!!!!!!!!!
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