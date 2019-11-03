Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Отпад": Галкин оценил оголившуюся Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Примадонны вышла в свет в сетке

Поклонники певицы нашли ее наряд слишком вызывающим.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала маскарадные костюмы, в которых вся семья отправилась, судя по всему, на вечеринку в честь Хэллоуина.

На фото, которое появилось в Instagram звезды, она позирует вместе с дочерью и мужем. Кристина Орбакайте выбрала для праздника подчеркивающий ее прелести наряд – золотистое платье с сеткой, которая открывала плечи и грудь. Образ завершил розовый парик.

Костюмы оценил муж Примадонны Максим Галкин.

"Костюмы – отпад! Интерьер знакомый", – написал он в комментариях.

Однако с мнением шоумена согласились не все. Многие высказали недовольство тем, что Кристина отмечает "дьявольский" праздник. Другие заявили, что одеться нужно было скромнее и отметили, что не узнают женственную Орбакайте (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Не нравится и ни каких безумных дьявольских праздников не признаю", "Нашла что одеть" "Хелоуин????" "Кристина всегда отличалась своей скромностью, женственностью.., в чем дело, что за вид, что за прикид?" – высказались критики.

Ранее Кристина Орбакайте довела поклонников до слез.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей