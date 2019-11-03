Дочь Примадонны вышла в свет в сетке

Поклонники певицы нашли ее наряд слишком вызывающим.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала маскарадные костюмы, в которых вся семья отправилась, судя по всему, на вечеринку в честь Хэллоуина.

На фото, которое появилось в Instagram звезды, она позирует вместе с дочерью и мужем. Кристина Орбакайте выбрала для праздника подчеркивающий ее прелести наряд – золотистое платье с сеткой, которая открывала плечи и грудь. Образ завершил розовый парик.

Костюмы оценил муж Примадонны Максим Галкин.

"Костюмы – отпад! Интерьер знакомый", – написал он в комментариях.

Однако с мнением шоумена согласились не все. Многие высказали недовольство тем, что Кристина отмечает "дьявольский" праздник. Другие заявили, что одеться нужно было скромнее и отметили, что не узнают женственную Орбакайте (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Не нравится и ни каких безумных дьявольских праздников не признаю", "Нашла что одеть" "Хелоуин????" "Кристина всегда отличалась своей скромностью, женственностью.., в чем дело, что за вид, что за прикид?" – высказались критики.

Ранее Кристина Орбакайте довела поклонников до слез.