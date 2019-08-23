Дочь Пугачевой показала вишенки

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
330 новости
Кристина Орбакайте поделилась со своими поклонниками интересным видео: ее популярная песня "Пьяная вишня", похоже послужила источником вдохновения для производителей сладкой настойки.
Ролик Кристина выложила в сторис на своей страничке в Instagram.
Неизвестные маркетологи – судя по всему,украинские – изобразили на упаковке знойную даму, пикантно прикрывающую грудь двумя гигантскими вишенками. Судя по всему, Орбакайте эта шутка понравилась.
Клип на песню "Пьяная вишня" был опубликован на Youtube почти год назад За это время композицию посмотрели более 42 млн раз.
СМИ уловили настроения общества
История вокруг Гренландии дорого обойдется мистеру президенту