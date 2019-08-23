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Дочь Пугачевой показала вишенки

Дочь Пугачевой показала вишенки
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/Утро.ру
Песня пошла в народ

Кристина Орбакайте поделилась со своими поклонниками интересным видео: ее популярная песня "Пьяная вишня", похоже послужила источником вдохновения для производителей сладкой настойки.

Ролик Кристина выложила в сторис на своей страничке в Instagram.

Неизвестные маркетологи – судя по всему,украинские – изобразили на упаковке знойную даму, пикантно прикрывающую грудь двумя гигантскими вишенками. Судя по всему, Орбакайте эта шутка понравилась.

Клип на песню "Пьяная вишня" был опубликован на Youtube почти год назад За это время композицию посмотрели более 42 млн раз.

Валентина МАЙОРОВА
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