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"Бедная девочка": с дочкой Пугачевой случилось несчастье

"Бедная девочка": с дочкой Пугачевой случилось несчастье
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Новый год для семьи Примадонны начался с плохих новостей

Кристина Орбакайте сообщила поклонниками, что концерты и спектакле в феврале переносятся. Дочь Аллы Пугачевой получила травму ноги.

"Перелом лодыжки Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести", – написала она в Инстаграм под фото, где позирует с травмированной ногой, сидя на диване.

Артистка отметила, что надеется на поддержку и понимание публики. Подписчики засыпали ее страницу пожеланиями скорейшего выздоровления и словами сочувствия: "Как так случилось? Бедная девочка! Скорейшего выздоровления!!!" "Выздоравливайте Кристина!! Иногда жизнь нам выписывает тормоза! Может это Ваш ангел хранитель Вас оберегает!! Так что отдохните!!!".

Ранее облитая шампанским Кристина Орбакайте разозлила народ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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