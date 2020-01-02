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Облитая шампанским дочь Пугачевой разозлила публику

Облитая шампанским дочь Пугачевой разозлила публику
Кристина Орбакайте. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники удивились, как легко Кристина Орбакайте вылила в доме алкоголь

Старшая наследница Аллы Пугачевой с размахом отметила Новый год. Певица опубликовала в Инстаграме видео, как разбрызгивает шампанское в деревянном доме. Однако интернет-пользователи осудили Кристину Орбакайте за такую выходку.

"Ворвемся в Новый Год с хорошим настроением и пожелаем всем удачи",

– подписала ролик звезда. В кадре артистка в белой футболке, черных штанах и солнцезащитных очках встряхивает бутылку, из которой на нее и все вокруг выливается шампанское. Подписчики пришли в недоумение:

"Мне всегда было интересно в чем смысл так делать шампанским? Когда его можно выпить", "Видимо не она отмывать будет?! Зато весело", "По ходу ей это всё не убирать", "Она бы лучше в своей квартире так сделала", "На моё мнение, это называется безбашенность, а не радость, потому что первая мысль у любого человека – как потом это отмыть, а если помещение съемное, это вообще как-то некрасиво. Вы извините за отрицательный коммент, но как-то так", "В помещении разве так можно?", "Дома так не делали бы".

Впрочем, фанаты дочери Примадонны пришли к выводу, что так и нужно встречать Новый год. Поклонники защитили Орбакайте, отметив, что зарядились от ее бьющей через край энергии положительными эмоциями. 

Полина ИВАНОВА

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