Поклонники не узнают Примадонну и подозревают, что она сделала пластическую операцию

Новое фото Аллы Пугачевой взбудоражило социальные сети. Пользователи признаются, что, увидев певицу, по-настоящему испугались. Такую реакцию вызвало ее лицо, снятое крупным планом. Даже яркие губы не смогли отвлечь внимание поклонников.

"С утра? Губы красные? Берегись!!! Опасна я", – подписала снимок артистка.

Узнать Примадонну с первого взгляда удалось не всем. В Инстаграм считают, что знаменитость легла под нож пластического хирурга, а теперь хвалится результатом операции. В комментариях на выражения не скупились: сравнивали певицу с мумией, страшной бабушкой и просили стареть красиво.

"Не похожа на себя", "Как мумия какая-то", "Зачем такие фото ставят? Ужас", "Напугали", "Да, старость не спасут яркие губы", "Зачем так пугать", "Что новая пластика была что ли, часто стали показывать лицо", "Фу… не лицо, маска. Умейте стареть красиво", "Ужастики", "Бедняга... Обкололась и распухла", "Ужас, что красивого?", "Не могу понять, у нее все в порядке с головой", "Страшная бабушка", – высказалисьподписчики в Инстаграм.

Слухи о том, что Пугачева недавно перенесла пластическую операцию, появились в середине января. С тех пор артистка то спрячет лицо ото всех, то снова покажется на публике. В Интернете уверены, что лицо Аллы Борисовны выглядит не естественно.

О пластике Аллы Пугачевой рассказывал и косметолог.