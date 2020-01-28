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Пугачева прилюдно пожурила мокрого Галкина

Пугачева прилюдно пожурила мокрого Галкина
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна испугалась за здоровье отправившегося в Австралию супруга

Максим Галкин улетел отдыхать в очень экзотический уголок света. Юморист прибыл на остров Тасмания, который находится у юго-восточных берегов Австралии. В соцсети он поделился забавным видео: шоумена, позировавшего на фоне морских камней, внезапно окатила волна. То каркая, то ли подражая крику чайки, артист отпрыгнул от воды, но было уже поздно.

"Осторожней на камнях, турист", – написала мужу заботливая Алла Пугачева. на что откликнулась ехидная подписчица: "Мама наставления сыну дает. Да он ведь вроде бы взрослый мальчик у вас уже, самостоятельный".

Ее быстро поставили на место поклонники звездной четы. Многих видео привело в полный восторг. "Замочили Максима)))", "Макс, туристо так и в море смывает))", "Вы даже чайку успели спародировать", "как водичка, Турист?", "Максим Чайкин", "Приятная неожиданность", "Хахах, хорошо, хоть не с головой накрыло", "Вечером в сми. Максима Галкина унесло тайфуном", "Это русАлка присматривает так...", "Макс воды испугался", "Максим, вы как московские вороны неподражаемые звуки" – написали на страничке Галкина в Инстаграм (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пока юморист отдыхае, Примадонна, похоже, восстанавливается после пластической операции. Во всяком случае, так решили подписчики в соцсетях, с которыми звезда поделилась новыми фотографиями. Сама Алла Борисовна лишь подогрела эти новости, опубликовав снимок, на котором ее лицо спрятано за кокетливой вуалью.

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева провела последнюю ночь с Галкиным
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Валентина МАЙОРОВА

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