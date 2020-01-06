82-летнюю певицу назвали настоящей Примадонной

Эдита Пьеха кардинально изменилась. Звезда помолодела и расцвела, заявили поклонники, оценив снимок, который певец и внук артистки Стас Пьеха выложил в своем Инстаграм.

Звезда в небесно-голубом платье в пол сидит на диване на съемках одной из телепередач. Рядом – любимый внук и маленькие правнуки – Петр и Василиса. Фотография легендарной певицы вызвала у пользователей бурю эмоций. Они отметили, что звезда роскошно выглядит и даже назвали ее, а не Аллу Пугачеву, которая неважно себя чувствует в последнее время, настоящей Примадонной.

"Вот она,истинная Примадона российской эстрады! Эдита -эталон на все времена. Любимая,восхитительная,красивая и настоящая!" "Долгих лет и здоровья Великой Эдите Пьехе" "Пожалуй, Эдита Станиславовна так и остаётся по сей день эталоном женственности и красоты. Счастья всей вашей семье", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее поклонники Эдиты Пьехи серьезно испугались за ее здоровье, узнав, что певица передвигается в инвалидном кресле.