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Помолодевшая Пьеха сорвала корону с ослабевшей Пугачевой

Помолодевшая Пьеха сорвала корону с ослабевшей Пугачевой
Эдита Пьеха. Фото: www.globallookpress.com
82-летнюю певицу назвали настоящей Примадонной

Эдита Пьеха кардинально изменилась. Звезда помолодела и расцвела, заявили поклонники, оценив снимок, который певец и внук артистки Стас Пьеха выложил в своем Инстаграм.

Звезда в небесно-голубом платье в пол сидит на диване на съемках одной из телепередач. Рядом – любимый внук и маленькие правнуки – Петр и Василиса. Фотография легендарной певицы вызвала у пользователей бурю эмоций. Они отметили, что звезда роскошно выглядит и даже назвали ее, а не Аллу Пугачеву, которая неважно себя чувствует в последнее время, настоящей Примадонной.

"Вот она,истинная Примадона российской эстрады! Эдита -эталон на все времена. Любимая,восхитительная,красивая и настоящая!"  "Долгих лет и здоровья Великой Эдите Пьехе" "Пожалуй, Эдита Станиславовна так и остаётся по сей день эталоном женственности и красоты. Счастья всей вашей семье", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее поклонники Эдиты Пьехи серьезно испугались за ее здоровье, узнав, что певица передвигается в инвалидном кресле.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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