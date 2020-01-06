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Эдита Пьеха кардинально изменилась. Звезда помолодела и расцвела, заявили поклонники, оценив снимок, который певец и внук артистки Стас Пьеха выложил в своем Инстаграм.
Звезда в небесно-голубом платье в пол сидит на диване на съемках одной из телепередач. Рядом – любимый внук и маленькие правнуки – Петр и Василиса. Фотография легендарной певицы вызвала у пользователей бурю эмоций. Они отметили, что звезда роскошно выглядит и даже назвали ее, а не Аллу Пугачеву, которая неважно себя чувствует в последнее время, настоящей Примадонной.
"Вот она,истинная Примадона российской эстрады! Эдита -эталон на все времена. Любимая,восхитительная,красивая и настоящая!" "Долгих лет и здоровья Великой Эдите Пьехе" "Пожалуй, Эдита Станиславовна так и остаётся по сей день эталоном женственности и красоты. Счастья всей вашей семье", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее поклонники Эдиты Пьехи серьезно испугались за ее здоровье, узнав, что певица передвигается в инвалидном кресле.
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