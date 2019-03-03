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Пересела на инвалидное кресло: у Пьехи отказывают ноги

Эдита Пьеха. Фото: www.globallookpress.com
Артистке тяжело самостоятельно ходить

Несмотря на свой почтенный возраст, Эдита Пьеха продолжает выступать: 2 марта она дала концерт в Москве. Однако во время выступления, как рассказали зрители, легендарная певица практически не двигалась и многие песни исполняла сидя.

Поклонники отмечают, что звезде эстрады очень тяжело ходить. При этом в Санкт-Петербурге на перроне вокзала, как сообщают "Невские новости", артистка сразу села в инвалидное кресло после того, как сошла с поезда.

Несколько лет назад у Пьехи были серьезные проблемы с ногами. Похоже, что лечение, о котором певица говорила в 2018-м, не помогает. 

Пьеха поспешила успокоить поклонников, заявив в разговоре с журналистами телеканала РЕН ТВ о том, что у нее болит спина. Поэтому если есть возможность не идти самой, она предпочитает вызывать помощника, который везет ее на инвалидном кресле на большие расстояния. 

Полина ИВАНОВА
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