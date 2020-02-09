Примадонну защитили от нападок советского певца

Исполнитель хита "Яблоки на снегу" Михаил Муромов считает, что из-за Аллы Пугачевой его не показывали по телевизору, якобы певица платила каналам. Оправдать звезду после скандала решил Сергей Соседов. Он же раскрыл неожиданные факты о материальном состоянии артистки.

Музыкальный критик уверен, что Пугачева непричастна к тому, что Муромов не появлялся на экране, так как денег, чтобы заплатить журналистам, у Примадонны не было, она была бедна.

Самого советского певца Соседов назвал "нездоровым человеком". А Пугачева, по его мнению, просто не могла платить из собственного кармана, чтобы убрать конкурента.

"Заявлять, что Пугачева кому-то платила деньги, чтобы "закрывать" кого-то, да это вообще курам на смех. Такая мысль может возникнуть только в воспаленном мозгу нездорового человека. <…> Она всю жизнь ходила с протянутой рукой и рассказывала, какая она нищая, что у нее ничего нет", – рассказал эксперт Nation News.

Музыкальный эксперт предположил, что Пугачева, если бы и хотела убрать Муромова, то могла обратиться только за помощью к друзьям на телеканалах. Но ответственность тогда, как считает Сергей Соседов, лежит не на ней, ведь у нее "никогда не было таких полномочий".

До этого в интернете обсуждали изменившуюся внешность Аллы Пугачевой.